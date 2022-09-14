ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — ПРАЙМ. Финляндия снизила потребление природного газа в первом полугодии, избежав сбоев в производстве или отоплении жилья, передает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat. Инфляция в Финляндии замедлилась до 7,6%

Согласно данным издания, в январе-августе страна потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа. При этом за тот же период 2021 года показатель составил 17,8 тераватт-часов.

"Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", — говорится в публикации.

Как отметила газета, основываясь на данных аналитического центра Brugel, ни одной другой стране Европейского Союза не удалось добиться столь значительного сокращения. В первой половине 2022 года потребление газа в ЕС в целом снизилось только на шесть процентов в годовом выражении при целевом уровне в 15%, а в некоторых государствах фиксировался даже небольшой рост.

Специалисты объясняют такой успех Финляндии небольшим количеством домов с индивидуальным газовым отоплением, а также заменой газа другими видами топлива, например, углем, торфом и биомассой. Эксперт по газовому рынку Ассоциации энергетической промышленности Хейкки Линдфорс считает, что большей гибкости в отрасли уже не удастся добиться и дальнейшее сокращение потребления будет сопряжено с остановкой производств.