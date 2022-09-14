МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии обсуждает увеличение своей доли в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости — и национализировать компанию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. СМИ: Uniper рассматривает подачу иска к "Газпрому" о возмещении ущерба

"Правительство Германии может увеличить свою долю в Uniper SE выше 50% и готово пойти на исторический шаг — полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы", — сообщает издание.

Отмечается, что Uniper нуждается в дополнительной помощи со стороны государства после того, как она уже воспользовалась пакетом поддержки, стоимость которого может достигать 20 миллиардов евро.

Компания, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома", 8 июля запросила у правительства Германии господдержку. Позднее основной акционер компании финский Fortum сообщил о достижении договоренности с ФРГ о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper.

В частности, немецкие власти приняли решение приобрести 30% акций Uniper, предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширил кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро. В августе компания заявила, что полностью использовала кредитную линию в размере 9 миллиардов евро от KfW и запросила расширение еще на 4 миллиарда евро.