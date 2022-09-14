МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Румыния заполнила подземные газохранилища на 79%, власти работают над обеспечением страны газом и электроэнергией в предстоящий зимний период, заявил глава румынского Минэнерго Вирджила Попеску. СМИ: Финляндия сократила потребление газа и установила рекорд

"Мы каждый день в министерстве обеспечиваем запасы природного газа — думаю, что сегодня они превышают 79% объема хранилищ", — заявил министр в эфире радиостанции Radio Romania.

По его словам, Минэнерго следит и за уровнем производства электроэнергии в Румынии — сейчас показатели находятся на уровне, достаточном для предстоящего зимнего периода. Наступающая зима несет с собой очень большие проблемы из-за неопределенности с поставками российского газа, поэтому потребители должны проявлять осторожность в вопросах энергетики, подчеркнул Попеску.

По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о сокращении потребления газа в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.