МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переговоры о возможном увеличении государственной доли в крупнейшем германском импортере газа Uniper ведутся, заявила пресс-секретарь Минэкономики Германии. Власти Германии могут национализировать Uniper на фоне кризиса, пишут СМИ

"Переговоры об этом ведутся", — сказала представитель министерства, добавив, что результаты диалога пока неизвестны.

"Мы не комментируем промежуточные шаги", — отметила представитель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство Германии рассматривает возможность увеличить долю государства в Uniper выше 50% и готово пойти на исторический шаг — полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы.