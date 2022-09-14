МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переговоры о возможном увеличении государственной доли в крупнейшем германском импортере газа Uniper ведутся, заявила пресс-секретарь Минэкономики Германии.
"Переговоры об этом ведутся", — сказала представитель министерства, добавив, что результаты диалога пока неизвестны.
"Мы не комментируем промежуточные шаги", — отметила представитель.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство Германии рассматривает возможность увеличить долю государства в Uniper выше 50% и готово пойти на исторический шаг — полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы.
https://1prime.ru/gas/20220914/838112874.html
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