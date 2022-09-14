МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Приоритет поставкам российских энергоресурсов был "стратегической ошибкой" Греции, сейчас страна получает все больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил посол США в Афинах Джордж Цунис. В Италии рассказали о замещении российского газа СПГ

По словам дипломата, Греция превращается в энергетический узел, от которого будет зависеть ее геостратегическая значимость, а также энергетическая безопасность всей Европы. Цунис отметил, что США тоже помогают с разрешением энергокризиса в регионе, увеличивая поставки СПГ.

Посол подчеркнул, что ЕС, договариваясь с Россией об импорте сырья, сделал "стратегическую ошибку".

"Я думаю, что страны осознали, что это неправильно, поскольку они сейчас справляются с последствиями. Эти последствия реальные и серьезные. Я надеюсь, что они будут как можно более кратковременными", — сказал он.