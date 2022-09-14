ПАРИЖ, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Франции примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на пресс-конференции в среду. Европе предрекли сложные зимы

"Мы ограничим рост цен на газ на 15% в январе 2023 и на 15% на электричество в феврале 2023. Рост цен на 15% вместо 120% — это та задача, которую мы на себя берем", — сообщила премьер.

В свою очередь, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр оценил, что сохранение роста цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году будет стоить Франции 16 миллиардов евро.

"Чтобы быть точным, это будет стоить нам 11 миллиардов евро за газ и пять миллиардов евро за электричество", — сообщил министр.

Правительство Франции в среду объявило новые меры по борьбе с ростом цен на энергию после того, как закончат действовать меры, принятые в этом году по ограничению роста цен на газ и электричество на уровне 4% до конца декабря 2022.