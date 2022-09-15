Зампред правления "Газпрома" Аксютин ожидает смещения центра мировой газовой отрасли на Восток
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок газа будет приобретать новую конфигурацию, заявил заместитель председателя правления компании "Газпром" Олег Аксютин в ходе Петербургского международного газового форума.
По его словам, роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, динамичное развитие рынка обеспечат газопереработка и газификация регионов, а центр отрасли сместится на Восток.
"Природный газ становится все более востребованным топливом в азиатском регионе, который перехватывает мировое лидерство в промышленном производстве… Можно предположить, что мировой газовый рынок будет приобретать новую конфигурацию", — сказал Аксютин.
Топ-менеджер отметил, что существенные объемы СПГ появятся в Европе не раньше 2025 года. Европейскому региону придется конкурировать за эти объемы с импортерами из стран Азии, что приведет к увеличению дефицита СПГ на мировом газовом рынке, а значит к росту цен и еще меньшей его доступности для менее платежеспособных стран, пояснил Аксютин.
Он отметил, что значительного роста предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в ближайшие два года не ожидается. По его мнению, американские производители могут увеличить поставки только в долгосрочной перспективе и только в условиях сохранения высокого уровня цен.
Никто, кроме России, не может предоставить Европе объемы газа, которые сравнились бы с ресурсами Сибири и Ямала, предложив при этом выгодные условия поставок, подчеркнул зампред правления "Газпрома".
https://1prime.ru/gas/20220915/838123451.html