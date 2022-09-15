МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок газа будет приобретать новую конфигурацию, заявил заместитель председателя правления компании "Газпром" Олег Аксютин в ходе Петербургского международного газового форума. В "Газпроме" рассказали о позитивном влиянии санкций на работу компании

По его словам, роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, динамичное развитие рынка обеспечат газопереработка и газификация регионов, а центр отрасли сместится на Восток.

"Природный газ становится все более востребованным топливом в азиатском регионе, который перехватывает мировое лидерство в промышленном производстве… Можно предположить, что мировой газовый рынок будет приобретать новую конфигурацию", — сказал Аксютин.

Топ-менеджер отметил, что существенные объемы СПГ появятся в Европе не раньше 2025 года. Европейскому региону придется конкурировать за эти объемы с импортерами из стран Азии, что приведет к увеличению дефицита СПГ на мировом газовом рынке, а значит к росту цен и еще меньшей его доступности для менее платежеспособных стран, пояснил Аксютин. "Газпром" обновил рекорд суточного объема экспорта по "Силе Сибири"

Он отметил, что значительного роста предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в ближайшие два года не ожидается. По его мнению, американские производители могут увеличить поставки только в долгосрочной перспективе и только в условиях сохранения высокого уровня цен.

Никто, кроме России, не может предоставить Европе объемы газа, которые сравнились бы с ресурсами Сибири и Ямала, предложив при этом выгодные условия поставок, подчеркнул зампред правления "Газпрома".