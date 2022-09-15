МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" за восемь с половиной месяцев 2022 года снизил добычу газа на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 300,8 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" обновил рекорд суточного объема экспорта по "Силе Сибири"

"С 1 января по 15 сентября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 300,8 миллиарда кубических метров газа. Это на 15,9% (на 56,8 миллиарда кубических метров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3%, или на 5,4 миллиарда кубометров.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.