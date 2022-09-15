МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Окончательная договоренность по газопроводу "Сила Сибири-2" ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак. Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме

"В ближайшее время мы ожидаем, что будут достигнуты окончательные договоренности по "Силе Сибири-2". Это объем примерно 50 миллиардов кубометров газа", — сказал он, отметив активное развитие китайского энергетического рынка.

Новак подчеркнул, что Россия наращивает поставки по "Силе Сибири".

"В этом году ожидаем объемы 20 миллиардов кубических метров газа. Договоренности достигнуты о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая, тоже десять миллиардов кубометров газа", — уточнил зампредседателя правительства.

Кроме того, Россия и Китай обсуждают поставки СПГ, добавил Новак.