Новак: договоренность по "Силе Сибири — 2" достигнут в скором времени
Новак заявил, что договоренность по газопроводу "Сила Сибири — 2" будет достигнута в ближайшее время
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Окончательная договоренность по газопроводу "Сила Сибири-2" ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"В ближайшее время мы ожидаем, что будут достигнуты окончательные договоренности по "Силе Сибири-2". Это объем примерно 50 миллиардов кубометров газа", — сказал он, отметив активное развитие китайского энергетического рынка.
Новак подчеркнул, что Россия наращивает поставки по "Силе Сибири".
"В этом году ожидаем объемы 20 миллиардов кубических метров газа. Договоренности достигнуты о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая, тоже десять миллиардов кубометров газа", — уточнил зампредседателя правительства.
Кроме того, Россия и Китай обсуждают поставки СПГ, добавил Новак.
https://1prime.ru/gas/20220915/838124140.html
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