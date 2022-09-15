С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Энергополитика Европы привела к тому, что на рынке СПГ сейчас стабильно наблюдается не традиционная азиатская, а европейская премия, заявил на газовом форуме зампредседателя правления "Газпрома" Олег Аксютин. "Газпром" обновил рекорд суточного объема экспорта по "Силе Сибири"

"Энергетическая политика Европы привела к тому, что неизменная аксиома газового рынка "азиатская премия" ушла в прошлое. Теперь на рынке стабильно наблюдается европейская премия", — сказал Аксютин в ходе своего выступления.

"Но у текущего кризиса на газовом рынке Европы есть и плюсы. Только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали США", — отметил он.