В "Газпроме" заявили о появлении европейской премии на СПГ
В "Газпроме" заявили, что азиатская премия на СПГ сменилась на европейскую из-за энергополитики ЕС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Энергополитика Европы привела к тому, что на рынке СПГ сейчас стабильно наблюдается не традиционная азиатская, а европейская премия, заявил на газовом форуме зампредседателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.
"Энергетическая политика Европы привела к тому, что неизменная аксиома газового рынка "азиатская премия" ушла в прошлое. Теперь на рынке стабильно наблюдается европейская премия", — сказал Аксютин в ходе своего выступления.
"Но у текущего кризиса на газовом рынке Европы есть и плюсы. Только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали США", — отметил он.
https://1prime.ru/gas/20220915/838124769.html
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