С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Программа газификации России на 2021-2025 годы может быть скорректирована в сторону увеличения с нынешних 526 миллиардов до более чем 700 миллиардов рублей после достижения дополнительных соглашений о газификации, следует из слов главы компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова. "Газпром" почти завершил проработку газопровода через Монголию в Китай

"Мы готовы на дополнительные траты. Несмотря на то, что у нас программа (развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы ‐ ред.) оценивается уже в 526 миллиардов, мы получили ещё письма от глав на увеличение программ и подписание новых. Прогнозируем рост, программа будет далеко за 700", — сказал он во время Петербургского международного газового форума.

"Газпром межрегионгаз" — специализированное дочернее общество "Газпрома". Снабжает газом более 32 миллионов абонентов в 70 субъектах. Одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы предприятия — газификация российских регионов.

"Газпром" за 15 лет — с 2005 по 2020 годы — построил в 69 российских субъектах почти 40 тысяч километров газопроводов. Всего за этот период было газифицировано более миллиона домовладений и квартир, подключено свыше 6 тысяч котельных и промышленных предприятий. Сейчас компания реализует программу развития газоснабжения и газификации регионов на 2021–2025 годы. Планирует построить почти 25 тысяч километров газопроводов и создать условия для газификации более 3600 населенных пунктов. Как ожидается, уровень газификации субъектов вырастет с 71,4% на январь 2021 года до 74,7% на январь 2026 года.