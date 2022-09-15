МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. В бундестаге считают, что Германии грозит волна банкротств

"Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны", — пишет Блумберг.

По данным агентства, прекращение поставок газа по "Северному потоку" приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать "голубое топливо" у других поставщиков по повышенной цене. Блумберг отмечает, что Uniper теряет до 100 миллионов евро в день, а VNG ожидает убытков в 1 миллиард евро в этом году.

"Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем", — цитирует Блумберг министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Ранее немецкие компании обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.

Securing Energy for Europe — переименованная структура "Газпрома" Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.

VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.