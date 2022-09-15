КИШИНЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Госпредприятие Energocom сможет закупать природный газ путем прямых переговоров, сообщила пресс-служба правительства Молдавии. Итальянцам, не способным платить за энергию, предложили юридическую помощь

"В условиях высокой волатильности региональных рынков природного газа АО Energocom сможет продавать и покупать природный газ путем прямых переговоров или через товарные биржи на рынках стран, входящих в Энергетическое сообщество, по самым выгодным ценам", — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.