МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Газпром" обновил рекорд суточного объема экспорта по "Силе Сибири"

"Ну фактически да", — ответил Новак на вопрос, может ли газопровод "Сила Сибири 2" стать заменой "Северного потока 2", учитывая их схожие мощности, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее в четверг Новак говорил, что окончательная договоренность с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год. В "Газпроме" говорят о том, что Китай увеличивает заявки на поставки газа по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.

Газопровод "Северный поток 2" общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".