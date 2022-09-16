МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Европа продолжает закачивать газ в свои ПХГ, они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Молдавия решила закупать газ путем прямых переговоров на рынках

Согласно данным на конец газовых суток 14 сентября (завершились в 7.00 мск 15 сентября), европейские ПХГ заполнены на 84,71%. При этом прирост за день составил всего 0,22 процентных пункта (п.п.) — минимальный темп за этот месяц. Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 91,64 миллиарда кубометров газа.

По информации GIE, 13 из 18 стран Евросоюза с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после скачка биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПХГ для резервирования "голубого топлива".

Согласно материалам Еврокомиссии, хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в регионе зимой газа. "Газпром" отмечал, что даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения там предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).

Поставки российской компании между тем остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров, на ГИС "Сохрановка" заявка отклоняется. Кроме того, работа "Северного потока" с конца августа приостановлена из-за неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая".