МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 16 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Цены на газ в Европе опустились ниже 2150 долларов за тысячу кубов

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 16 сентября, подчеркнул Куприянов. По его словам, украинская сторона снова отклонила заявку компании на ГИС "Сохрановка".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.