МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики "необычайны", потому что их вводят "карлики против великана", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Путин надеется, что Запад прекратит использовать санкции и протекционизм

"Мы учили, что санкции вводят сильные против слабых. Но если посмотреть на энергетические санкции, то мы, Европа, энергетические карлики, вводим санкции против энергетического великана. Это совершенно необычайное явление!"- сказал он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, властям Евросоюза необходимо изменить санкционную политику, иначе регион сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан подчеркнул, что введенные ограничения не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также отметил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия — богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.