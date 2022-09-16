Орбан считает, что антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики неэффективны
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики "необычайны", потому что их вводят "карлики против великана", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы учили, что санкции вводят сильные против слабых. Но если посмотреть на энергетические санкции, то мы, Европа, энергетические карлики, вводим санкции против энергетического великана. Это совершенно необычайное явление!"- сказал он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Ранее Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, властям Евросоюза необходимо изменить санкционную политику, иначе регион сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан подчеркнул, что введенные ограничения не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.
Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также отметил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия — богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
https://1prime.ru/gas/20220916/838138150.html