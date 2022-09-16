МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок трубопровода для российского газа, поставляющегося по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров, заявили в пресс-службе компании PipeChina, ответственной за проект. Новак: "Сила Сибири — 2" может заменить России "Северный поток — 2"

"Китайский участок газопровода (стыкующегося с газопроводом — ред.) "Сила Сибири" Аньпин (провинция Хэбэй) — Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными", — говорится в сообщении компании.

Участок Аньпин-Тайань является важной частью китайского газопровода, который стыкуется с российской "Силой Сибири", его протяженность 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство этого участка газопровода началось в октябре 2020 года.

"Сила Сибири" состоит из двух участков — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского — почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.