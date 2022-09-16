МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG может заработать 400 миллионов евро на перепродаже обратно немецкому рынку газа, купленного в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ и собственные вычисления.

"Крупнейший автопроизводитель Европы продаст газовые контракты на 2,6 тераватт-часов (253 миллиона кубометров — ред.)", — сообщает агентство, ссылаясь на документ.

"Volkswagen AG… разгружает массивный газовый хедж, продавая большое количество топлива, которое он ранее покупал, обратно на немецкий рынок… Цены на газ сейчас во много раз превышают уровень, когда VW приобретал газ, из-за беспрецедентного энергетического кризиса в Европе. Исходя из последних цен, VW может получить около 400 миллионов евро (399 миллионов долларов) прибыли", — пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что, по словам источников, компания планировала использовать газ в следующем году на двух своих электростанциях в Вольфсбурге в рамках перехода от использования угля. Однако резкий рост цен в сочетании с экономическим и политическим давлением, направленным на экономию топлива, заставил Volkswagen продать его и продолжить использовать уголь.

Также источники сообщили, что газ был куплен в 2020 году через поставщика Wingas GmbH, когда рыночная цена составляла около 30 евро за мегаватт-час (330-350 долларов за тысячу кубометров), а прибыль от продажи газа будет использована для компенсации затрат, связанных с использованием угля или нефти, а также заменой или модернизацией оборудования.

Volkswagen Aktiengesellschaft (AG) — немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге, являющийся одним из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.