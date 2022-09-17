КИШИНЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, и в этом случае Приднестровью придется внести аванс, сообщает Общественный телеканал "Молдова-1" со ссылкой на слова премьер-министра Натальи Гаврилицы. Молдавия решила закупать газ путем прямых переговоров на рынках

Обязательным условием договора, который Кишинев подписал с "Газпромом" в октябре 2021 года, была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки.

"У нас незавершенный аудит компании "Молдовагаз", мы обратились с письмами в "Газпром" с просьбой продлить этот срок. "Газпром" не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется. Если это произойдет, нам придется закупать газ на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом. Доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты невозможна", — заявила Гаврилица.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости вырзали надежду, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".

В настоящее время Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).