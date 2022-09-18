ДОХА, 18 сен — ПРАЙМ. Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа — примерно с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона кубометров, заявил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах. Кувейт увеличил добычу в рамках квоты ОПЕК+

"Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 миллионов кубических футов (около 1,4 миллиона кубометров — ред.), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 миллиона кубометров — ред.)", — приводит газета "Ар-Райи" слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.

По словам аль-Сабаха, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.

Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит "поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок".