МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Власти Великобритании в панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии, сообщает британская газета Express. В Польше признали, что половина человечества на стороне России

По информации главного аналитика консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорна Солтведта, Британия положилась на норвежский газ, стремясь отказаться от российского, однако засушливое лето вынудило Осло ограничить экспорт энергоресурсов.

"Из-за засухи в Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах, что и привело к остановкам гидроэлектростанций. Поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает неминуемое сокращение экспортных поставок", — объяснил Солтведт Express.

Эксперт напомнил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь станет для них реальной проблемой.

В конце марта Лондон отказался платить за российский газ рублями. С тех пор Соединенное Королевство получает голубое топливо из месторождений в Северном море, в Норвегии, а также импортирует сжиженный природный газ со всего мира, в том числе из США.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.