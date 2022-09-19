МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Европа не сможет пройти предстоящую зиму и весь 2023 год без российского газа, не остановив при этом массово свое производство, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры". Британия в панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии

"Заявленная амбиция по сокращению зависимости Европы от газа из РФ в 2022-2023 годах без массовой приостановки производства невозможна", — считают эксперты.

Несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа не преодолела зависимость от российского газа, поясняют они. При этом для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года европейским странам потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7–12 миллиардов кубов, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей.

"Уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%, и, как ожидают авторы исследования, данный процесс с высокой долей вероятности продолжится даже в случае мягкой зимы", — говорят в "Яков и партнеры".

Европа проделала большую работу по диверсификации источников поставок, признают эксперты. К сентябрю удалось обеспечить среднее заполнение ПХГ на 85% за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления газа, прежде всего в промышленности. Поставки СПГ выросли на 30% относительно 2021 года. Однако дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено логистическими особенностями, прежде всего техническими ограничениями по приему СПГ в ЕС за счет несвязанности многих терминалов с трубопроводной сетью, считают они.

"При сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 миллиардов кубов даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ", — заявили эксперты.

Они напомнили, что разработчики сланцевых месторождений в США уже заявили о том, что их дальнейшие возможности быстро нарастить поставки в Европу к зиме ограничены. Также существует риск оживления спроса на газа в Китае, холодной зимы или сбоев в цепочке альтернативных поставок. "В случае реализации рисков дефицит может вырасти до 20-30 миллиардов кубометров. Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России", — заключили в "Яков и партнеры".