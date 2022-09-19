АНКАРА, 19 сен — ПРАЙМ. Соглашение об оплате 25 процентов поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Эрдоган заявил о стремлении Турции стать членом ШОС

Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Самарканде на прошлой неделе. В частности, по словам российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".

"Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты", — приводит слова Донмеза газета Yeni Şafak.

Также он заявил, что работы по строительству трубопровода, доставляющего черноморский газ на сушу, в значительной степени завершены.

Ранее газета "Сабах" писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

"Работы по строительству трубопровода, по которому черноморский газ будет поступать на сушу, в значительной степени завершены. Магистральный трубопровод будет закончен к концу этого месяца. Будут проложены три трубы… Цель — завершить все три линии к концу года", — приводит слова Донмеза газета Yeni Şafak.

При этом он отметил, что работы в АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным.

Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок — в 2023 году.

"Достигнуто соглашение относительно атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Наше министерство, особенно наш президент, приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы. Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", — приводит слова министра газета Yeni Şafak.

"Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки — порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi — совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.

По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).