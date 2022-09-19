МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турция не испытает проблем с газом зимой, хранилища почти заполнены, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет

Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.

"У нас не будет проблем с безопасностью поставок природного газа, если поставщики будут выполнять план отгрузки. Наши хранилища почти заполнены… В этих двух хранилищах будет храниться около 6 миллиардов кубометров газа. Во многих странах, особенно в Европе, существует большая проблема. Они принимают множество решений, чтобы потреблять меньше энергии для своих граждан. Сейчас дело дошло до санкций. Цены уже аномально выросли. Мы увидели эту проблему около 1 года назад и тогда же начали принимать меры, как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа", — приводит слова министра газета Yeni Şafak.