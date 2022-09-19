АНКАРА, 19 сен — ПРАЙМ. Центробанки Турции и России преступят к реализации мер в рамках соглашения о переводе части поставок российского газа в рубли, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Минэнерго Турции заявило о переходе на рубли в расчетах за российский газ

Он объяснил, что переход на расчеты в национальных валютах может повлечь расходы, связанные с разницей в курсах.

"Если у одной из сторон — покупателя или продавца — деньги не в долларах или евро, неизбежно возникают расходы, связанные с курсовой разницей. Мы избавимся от этой разницы", — приводит слова министра газета Yeni Şafak.

По его словам, для перевода расчетов за газ в рубли российский и турецкий регуляторы должны быть "в схеме". Именно центральные банки определяют, как будут проходить сделки покупателя с поставщиком и каким будет обменный курс, пояснил Донмез.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Самарканде договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Кроме того, главы двух стран выразили намерение урегулировать проблемы со строительством атомной электростанции "Аккую".

По словам Донмеза, турецкий лидер уже на протяжении нескольких лет рассматривал идею о переводе расчетов с партнерами в местные валюты.