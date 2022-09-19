МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Отказ Германии от российского газа, в частности из "Северного потока – 2", привел к скачку цен на этот энергоресурс, заявил РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

"Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешевого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока – 2", антироссийские санкции — все это привело к резкому росту цен на газ", — пояснил он.

По словам дипломата, Россия исполняет все свои обязательства перед Германией в области энергетики и не отказывается от сотрудничества, но навязывать свое топливо не будет. При этом посол усомнился в том, что страны смогут в ближайшие годы возобновить совместную работу на прежнем уровне, поскольку Запад приносит экономическую выгоду "в жертву политической конъюнктуре".

"Зачем Берлину было резать курицу, несущую золотые яйца, непонятно. Очевидно, по соображениям превратно истолкованной антироссийской "солидарности", — заключил Нечаев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.