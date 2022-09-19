КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан провел несколько встреч с руководством "Газпрома", в ходе которых обсудил необходимость подписания договора по урегулированию исторической задолженности за поставки российского топлива. Молдавская оппозиция приедет в Москву для обсуждения цен на газ

"Подчеркнул приверженность компании строгому выполнению контрактных обязательств, а также необходимость подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Чебана, стороны также затронули вопрос поставок газа из России в Молдавию и работу "Молдовагаза".

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября 2021 года провели длительные переговоры, в результате которых решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". После этого республика несколько раз испытывала трудности с перечислением выплат вовремя и просила об отсрочках. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться. Десятки тысяч протестующих в Молдавии требуют отставки властей

С ноября прошлого года в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. В мае страну охватили антиправительственные митинги. Протестующие выступили против повышения цен на газ и продукты, а также возмутились росту инфляции и падению уровня жизни в стране.

В начале августа вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявлял, что Молдавия не будет просить у России дешевый газ и не пойдет на уступки Москве. Премьер-министр Наталья Гаврилица также отказалась вести переговоры о цене на газ.