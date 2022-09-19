МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за его слова о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2". "Власти не сдержали обещание": поляки раскрыли немыслимые цены на уголь

Большинство пользователей сошлись во мнении, что правительство Германии своими решениями приносит вред жителям страны и играет на руку другим государствам.

"Газ никогда не пойдет из России в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США. И даже заявляют о своей преданности", — прокомментировал Herbert W.

"Вот теперь смотрите, что делает дорогая энергия. То же самое происходит и за пределами ЕС, например, в Англии. Если вы не обеспечиваете свою страну достаточным количеством дешевой энергии, независимо от того, откуда она поступает, вы сильно проигрываете в процветании", — написал пользователь Daniel W.

Пользователи также предсказали рост народного недовольства, причиной которого станет нехватка всех видов топлива и лавинообразного роста цен. Немецкие СМИ уже назвали его "жаркой осенью".

"Отвечаю: "Северный поток — 2" (в конце концов) будет запущен… после того, как Вайль и Светофор (коалиционное правительство — Прим. ред.) уйдут от дел", — уверен юзер Johann H.

"Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — констатировал Manfred S.

"Полагаю, что СДПГ скоро будет выведена из эксплуатации!" — заметил Karl B.

"Подождите и увидите! Когда начнется жаркая осень и граждане отправят самое некомпетентное федеральное правительство всех времен паковать чемоданы, потому что оно уничтожает средства к существованию далеко за пределами среднего класса, эти заявления опять переиграют. Тогда наконец-то прекратится полуправда о причинах украинского конфликта. Хабек и СДПГ ведут чертовски рискованную игру", — считает пользователь Peter V. В Польше признали, что половина человечества на стороне России

"Протест на улицах просто вытеснит таких политиков, как Вайль, за кадр. Чего добилась дальновидная стратегия нынешнего и предыдущего правительства, хорошо видно по заправкам и платежам по счетам", — добавил Matthias W.

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Вайль отметил, что введение в эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток — 2" стало невозможным из-за "утраты доверия" к России.

Газопровод "Северный поток — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Он должен была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но после признания Россией независимости ДНР и ЛНР немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.