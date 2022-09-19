МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Пакистанская госкомпания Pakistan State Oil (PSO) планирует возвести СПГ-терминал, стоимость которого составит 500 миллионов долларов, передает Bloomberg, ссылаясь на главного исполнительного директора госкомпании Сайеда Мухаммада Таха. СМИ назвали сроки запуска нового СПГ-завода на Сахалине

Согласно информации, этот терминал станет третьим в стране. Ожидается, что на его строительство уйдет четыре года. Другие детали этого проекта не уточняются.

Pakistan State Oil является крупнейшим импортером и розничными продавцом топлива в Пакистане. Согласно сообщению, строительство терминала станет частью плана по диверсификации бизнеса компании.

Как сообщил Таха, PSO уже договорилась с несколькими крупными клиентами и приступила к предварительной подготовке. Добавляется, что в рамках этого проекта будет построено первое в Пакистане хранилище сжиженного природного газа.

За последние десять лет Пакистан стал одним из самых быстрорастущих рынков СПГ. Этот вид топлива используется в стране преимущественно для производства электроэнергии, однако резкий рост цен на энергоресурсы, на который власти пошли ради получения финансирования от МВФ, привел к дефициту сырья и сбоям в электроснабжении.