КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Газохранилища Румынии заполнены на 80%, что позволило достигнуть поставленной Европейской комиссией цели, стране хватит газа на зиму, заявил премьер Николае Чукэ. В Германии уровень заполненности ПХГ достиг почти 90%

"Процент хранения природного газа на национальных складах превысил 80%. Таким образом, Румыния достигла цели, установленной Европейской комиссией на 1 ноября. Как и было обещано, нам хватит газа на зиму 2022-2023 годов", — написал Чукэ в Facebook*.

По его словам, власти страны продолжают уже начатые проекты по обеспечению энергетической независимости Румынии, такие как добыча природного газа из Черного моря, который покрывает примерно 10% потребностей страны в потреблении.

По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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