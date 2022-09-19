МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Газовый интерконнектор Греция-Болгария (IGB) будет введен в эксплуатацию 1 октября, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на пресс-службу болгарского президента Румена Радева. Греция сократила потребление газа за последние месяцы

Согласно заявлению, интерконнектор будет запущен одновременно с проведением официальной церемонии в Софии. Как ожидается, ее посетит президент Северной Македонии Стево Пендаровский, другие главы стран региона, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.