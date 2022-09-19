МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Совета рынка" принял изменения в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, связанные с учётом экономии ресурса газотурбинных установок (ГТУ), сообщила ассоциация. Путин объяснил, зачем России нужны свои инженерные школы для ремонта турбин

Отмечается, что изменения приводят правила оптового рынка в соответствие с соответствующим постановлением правительства РФ. Ранее в сентябре кабмин выпустил постановление, регулирующее экономию ресурса иностранных газовых турбин. Согласно документу, режим экономии продлится до конца 2023 года. Постановление вступает в силу с 1 октября.

"Наблюдательный совет Ассоциации "НП Совет рынка" принял изменения в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, связанные с учётом экономии ресурса газовых турбин", — говорится в сообщении ассоциации.

Согласно новому регламенту, участнику оптового рынка предоставляется возможность подачи уведомления Системному оператору (СО ЕЭС) о необходимости экономии ресурса газотурбинного оборудования. При условии, что СО ЕЭС будет установлено наличие рисков снижения надежности энергоснабжения потребителей в соответствующем энергорайоне будет обеспечиваться включение данного оборудования в последнюю очередь.

Для оборудования, находившегося в резерве вследствие подачи уведомления о необходимости экономии ресурса, при определении объёма фактически поставленной мощности по итогам месяца будет применяться снижающий коэффициент, также сообщил "Совет рынка".

"Изменения вступают в силу 19 сентября 2022 года и действуют по 31 декабря 2023 года включительно", — добавляется в сообщении.

Также набсовет поручил "Совету рынка" совместно с СО ЕЭС и "Администратором торговой системы" (АТС) проводить ежеквартальный сравнительный анализ эффектов, вызванных изменением факта поставки мощности и изменением цен на рынке на сутки вперед (РСВ), связанных с применением механизма экономии ресурса работы и обеспечения функционирования газотурбинного генерирующего оборудования.

По данным Минэнерго, в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт).