ПРАГА, 19 сен — ПРАЙМ. Первое судно из США доставило в понедельник на плавучий терминал около голландского города Эмсхавена, треть которого на 10 лет арендовала для Чехии энергетическая компания ČEZ, 100 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), сообщил журналистам пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик. В Италии рассказали о замещении российского газа СПГ

"Танкер доставил для Чехии первые 100 миллионов кубометров газа точно по графику, до конца года мы ожидаем еще 7 судов. Всего Чехия арендует треть этого СПГ-терминала, что составляет 3 миллиарда кубометров газа. Эти запасы покроют треть годового потребления газа в нашей республике. В целом для их доставки потребуется 30 рейсов танкеров, при этом газ будет покупаться по спотовым ценам", — сказал Газдик.

Годовое потребление газа в Чехии составляет около 9 миллиардов кубометров. Как ранее сообщил глава минпромторга республики Йозеф Сикела, уже достигнуты договоренности о транспортировке газа из Эмсхавена в Чехию по европейским трубопроводам.

Помимо Чехии новым терминалом в Нидерландах будут пользоваться компании Shell и Engie.

По словам Сикелы, аренда одной трети СПГ-терминала обойдется "в несколько десятков миллионов евро в год", более точную цифру министр сообщить отказался.