МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать 9 миллионов кубометров газа у России ежедневно, а также принимать ежедневно 6 миллионов кубометров газа РФ для своповых поставок в другие страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти. Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС

"Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов. Сообщалось, что компании изучат возможности сотрудничества по разработке месторождений Ирана, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.

Как отмечает агентство, Иран в рамках этой договоренности планирует вскоре закупать у России 9 миллионов кубометров газа, который будет поставляться через территорию Азербайджана.

В то же время планируется поставка 6 миллионов кубометров газа ежедневно в Иран для своповых поставок в форме СПГ в другие страны южнее Ирана.