МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Поставки российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) остаются на прежних уровнях, продолжая поступать только через одну газоизмерительную (ГИС) станцию, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Иран поделился планами по закупке российского газа

Так, заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 20 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. Показатель держится на уровне 40-43 миллионов с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Вместе с тем с конца августа приостановлен газопровод "Северный поток", поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.

В итоге, как сообщала аналитическая компания Rystad Energy, общий экспорт "Газпрома" в Европу (включая "Турецкий поток") упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки, то есть в разы по сравнению с сентябрем прошлого года, когда показатель составлял около 380 миллионов кубометров ежедневно. А текущая доля России в импорте газа ЕС упала до менее чем 10%, оценивают эксперты. Минприроды заявило об изменении объемов разведанных запасов нефти и газа

Евросоюз при этом продолжает заполнять подземные хранилища газа (ПХГ), свидетельствует информация Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на конец газовых суток 18 сентября (завершились в 7.00 мск 19 сентября), европейские ПХГ заполнены на 85,99%, прирост за день составил 0,33 процентного пункта (0,37 процентного пункта в среднем в августе).

Целевой порог в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. При этом всего в ЕС 27 государств, а газовые хранилища обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает "Газпром".