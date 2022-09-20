МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Поставки российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) остаются на прежних уровнях, продолжая поступать только через одну газоизмерительную (ГИС) станцию, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

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Так, заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 20 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. Показатель держится на уровне 40-43 миллионов с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Вместе с тем с конца августа приостановлен газопровод "Северный поток", поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.

В итоге, как сообщала аналитическая компания Rystad Energy, общий экспорт "Газпрома" в Европу (включая "Турецкий поток") упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки, то есть в разы по сравнению с сентябрем прошлого года, когда показатель составлял около 380 миллионов кубометров ежедневно. А текущая доля России в импорте газа ЕС упала до менее чем 10%, оценивают эксперты.

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Евросоюз при этом продолжает заполнять подземные хранилища газа (ПХГ), свидетельствует информация Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на конец газовых суток 18 сентября (завершились в 7.00 мск 19 сентября), европейские ПХГ заполнены на 85,99%, прирост за день составил 0,33 процентного пункта (0,37 процентного пункта в среднем в августе).

Целевой порог в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. При этом всего в ЕС 27 государств, а газовые хранилища обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает "Газпром".