АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Работы по доставке газа с Черного моря на сушу будут завершены в ноябре, а первые поставки ожидаются в марте следующего года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Иран поделился планами по закупке российского газа

"Как мы уже заявляли ранее, мы планируем реализовать первый поток газа в марте, в первом квартале 2023 года, в год 100-летия нашей Республики", — заявил он.

По словам министра, сейчас трубопроводы уложены уже на 70%.

Как ранее сообщала газета "Сабах", Турция инвестирует около десяти миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно планам, первые поставки с месторождения произойдут в следующем году. По словам Донмеза, стоимость обнаруженного в море газа составляет 400 миллиардов долларов, а ожидаемые объемы добычи — 540 миллиардов кубических метров.