Турция запланировала первые поставки черноморского газа на сушу
Минэнерго Турции запланировала первые поставки черноморского газа на сушу в марте 2023 года
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АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Работы по доставке газа с Черного моря на сушу будут завершены в ноябре, а первые поставки ожидаются в марте следующего года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Как мы уже заявляли ранее, мы планируем реализовать первый поток газа в марте, в первом квартале 2023 года, в год 100-летия нашей Республики", — заявил он.
По словам министра, сейчас трубопроводы уложены уже на 70%.
Как ранее сообщала газета "Сабах", Турция инвестирует около десяти миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно планам, первые поставки с месторождения произойдут в следующем году. По словам Донмеза, стоимость обнаруженного в море газа составляет 400 миллиардов долларов, а ожидаемые объемы добычи — 540 миллиардов кубических метров.
https://1prime.ru/gas/20220920/838179193.html
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