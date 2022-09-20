МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу через Украину во вторник остаются стабильными. При этом трубопровод "Северный поток — 1" по-прежнему приостановлен, сообщает агентство Рейтер. Турция запланировала первые поставки черноморского газа на сушу

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе во вторник составили 36,9 млн кубических метров против 36,8 млн кубометров в понедельник. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.

В "Газпроме" заявили, что поставки через территорию Украины в Европу во вторник остаются без изменений по сравнению с предыдущими днями и составляют 42,4 млн кубических метров.

Поставки по "Северному потоку — 1" по-прежнему не осуществляются. "Газпром" объявил о приостановке трубопровода на неопределенный срок.

Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник в 06.00-07.00 по Гринвичу составляли 1 510 182 киловатт-часа в час, в то время как большую часть понедельника объем поставок держался выше 1 000 000 киловатт-часов в час, согласно данным Gascade.