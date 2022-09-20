МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Уровень заполненности немецких газохранилищ заполнены на 90,07%, закачка ресурса продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство Германии. В Германии уровень заполненности ПХГ достиг почти 90%

ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.

"Общий уровень заполненности хранилищ в Германии составляет 90,07%", — сказано в отчете регулятора. Таким образом, за сутки показатель вырос на 0,4%.

Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился в связи с плановым техобслуживанием объекта с 12 по 24 сентября. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.

Регулятор также отметил, что обстановка остается напряженной, и "нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации". Однако на данный момент, по его данным, поставки газа в Германию стабильны.