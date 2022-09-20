МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Японская компания Toho Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку этого энергоресурса, сообщило агентство Киодо. Правительство уточнило требования к покупателю доли в "Сахалин — 2"

Согласно условиям подписанного контракта, японская сторона будет закупать 500 тысяч тонн СПГ ежегодно до 2033 года.

Ранее контракты также перезаключили японские JERA — совместное предприятие Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power Co, — Tokyo Gas, Hiroshima Gas и Kyushu Electric Power. Кроме этого, японские компании Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation получили разрешения правительства России на передачу долей в новом операторе "Сахалина-2".

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте. Shell в сентябре объявила, что не будет участвовать в новом операторе.

У "Сахалина-2" есть и другие долгосрочные контракты. В частности, с японскими Tohoku Electric, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Global LNG (подпала под контрсанкции РФ).