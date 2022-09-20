МАДРИД, 20 сен — ПРАЙМ. Алжирская государственная компания Sonatrach, которая уже более года пересматривает свое долгосрочное соглашение с испанской Naturgy о поставках природного газа в королевство, стремится поднять более чем в два раза цены на газ для Испании, сообщает газета 20 Minutos. Экспорт золота из Швейцарии в Китай в августе сократился

На сегодняшний день цены на алжирский газ формируются в соответствии с ценами на нефть марки Brent. По состоянию на 13.54 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03%, до 92,03 доллара за баррель.

Однако сейчас Алжир пытается начать продавать свой газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, который находится под значительным влиянием цен на российский газ, пишет газета. По состоянию на 14:17 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на газ TTF составляет 199,49 евро за МВтч, что более чем в два раза превышает индекс Brent.

Намерение Алжира переключиться на индекс TTF происходит на фоне попыток ЕС реформировать способ установления цен на газ и уменьшить влияние индекса TTF на цифры, которые Еврокомиссия считает очень волатильными, непрозрачными и спекулятивными.

Испания считается одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.

Однако Алжир является вторым самым крупным поставщиком газа в Испанию. Так, согласно испанской энергетической компании Enagas, за август 2022 года на долю Алжира пришлось 24% всех закупок королевства. Таким образом, при переключении ценообразования с индекса Brent на индекс TTF, ожидается, что цены на газ значительно увеличатся.

За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан страны.