МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил ряду регионов страны ускорить темпы газификации, отметил необходимость увеличить соцфинансирование на подключение к ресурсу, сообщается в публикации на официальном сайте российского правительства. Испания снизила налог на газ

"По итогам заседания штаба Александр Новак поручил Минэнерго России провести работу с рядом регионов по ускорению темпов догазификации. Кроме того, вице-премьер подчеркнул необходимость увеличения финансирования, а также расширения категорий населения, претендующих на социальную поддержку при подключении к газу", — сказано в релизе по итогам очередного заседания федерального штаба по газификации.

Темпы фактического подключения газа уже на территории участка во многом зависят от предоставляемых регионом льгот, отметил Новак. По его словам, власти регионов нарастили финансирование по социальным программам, однако освоение средств пока остается низким. Согласно данным штаба, в региональных бюджетах предусмотрено пять миллиардов рублей, год назад эта сумма не превышала два миллиардов рублей. Но в отдельных регионах до сих пор не предусмотрены такие бюджеты или необходимые поправки в местное законодательство.

Вице-премьер подчеркнул, что темпы подключения населения к газу в уже газифицированных населенных пунктах выросли. К настоящему моменту заключено 580 тысяч договоров, что составляет порядка 84% от всех принятых заявлений. При этом к 277 тысячам домовладений подведен газ, то есть половина заключенных договоров выполнена. Также необходима газификация не только домовладений, но и котельных для отопления ряда социальных объектов, в частности, детских садов и школ, указал Новак.