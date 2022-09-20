МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил глава компании Алексей Миллер. Цены на газ в Европе за день выросли более чем на девять процентов

"Состоялся визит в Российскую Федерацию члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика. По итогам визита председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил: "Газпром поставляет сейчас, и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.