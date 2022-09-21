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В Мексике взорвался газопровод
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Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA. "После... ПРАЙМ, 21.09.2022
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, мексика, pemex, газопровод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA.
"После сообщения о взрыве трубопровода в Уимангильо, Табаско, агентство ASEA собирает информацию у местных властей", — написал в своем Twitter директор ASEA Анхель Каррисалес Лопес.
По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.
Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.