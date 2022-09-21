МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мощный взрыв зафиксирован на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Табаско, сообщило Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде ASEA. Банк Мексики сообщил о росте импорта из России

"После сообщения о взрыве трубопровода в Уимангильо, Табаско, агентство ASEA собирает информацию у местных властей", — написал в своем Twitter директор ASEA Анхель Каррисалес Лопес.

По информации местных СМИ, взрыв на газопроводе Pemex произошел днем. Очевидцы говорят об эвакуации персонала, данных о пострадавших или повреждениях близлежащих жилых домов не поступало.

Pemex на момент публикации материала официально не прокомментировала инцидент.