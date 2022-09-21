МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Финское государственное предприятие Gasum продолжит закупать российский СПГ, ведь согласно заложенному в контракт условию "бери или плати", ей придется платить России даже при отказе от закупок, констатирует издание Helsingin Sanomat. СМИ: Toho Gas перезаключила контракт на покупку СПГ с "Сахалина – 2"

В Gasum сообщили, что продолжают закупать СПГ у России, осуществляет поставки по морю в среднем 2,5 раза в месяц. Gasum работает на основе долгосрочного контракта с "Газпром экспорт" на поставку СПГ, при этом, как отметили в финской компании, российская сторона не выдвигала требований по оплате в рублях, как это произошло с трубопроводным газом.

При этом в контракте прописано условие "бери или плати", согласно которому Gasum обязуется закупать в течение года определенное количество российского СПГ.

"Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", — пояснил сотрудник Gasum.

Ситуацию прокомментировал изданию финский эксперт по газовому рынку Хейкки Линдфорс. Он отметил, что сегодня, учитывая модель контракта "бери или плати", закупки необходимо продолжать, ведь отказ от импорта СПГ не снизит доходы России от экспорта энергоресурсов, а наоборот, увеличит их, поскольку Москва продаст предназначавшийся Финляндии СПГ другим странам.