МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду днем ускорили рост уже до 9% и почти достигли отметки в 2200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе выросли до 2117 долларов

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в 2087,7 доллара за тысячу кубометров (+3,9%). После волатильного старта торгов котировки устремились вверх, по состоянию на 11.49 мск цена росла на 9%, до 2190,5 доллара. Динамика стоимости приводится от расчетной цены вторника — 2008,6 доллара за тысячу кубометров.