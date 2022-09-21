МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Газпром СПГ Технологии", оператор проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа, в ближайшие два-три года планирует инвестировать 130 миллиардов рублей в строительство 22 заводов, заявил председатель совета директоров компании Алексей Кахидзе. В "Газпроме" назвали драйвер роста малотоннажного производства СПГ

"В районе 130 миллиардов — это примерно 22 завода, два-три года они должны строиться", — ответил Кахидзе на вопрос журналистов о размере инвестиций в ближайшее время в рамках Промышленно-энергетического форума (TNF).

"Мы рассчитываем на большую программу, но это зависит от помощи: каких-то субсидий, от понимания финансовых институтов. Финансовые институты не доверяют пока этому бизнесу, к сожалению, в полной мере, как этого бы хотелось. Это банки и другие структуры", — добавил он.

"Газпром СПГ технологии" — специализированная компания в составе группы "Газпром", назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО "Газпром".