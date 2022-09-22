МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное — сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик. В Сербии заявили о сохранении всех газовых проектов с Россией

"Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", — сказал он.

"Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", — подчеркнул Додик.

"Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.

Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 по московскому времени.