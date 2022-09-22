МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Закачка газа в европейские подземные хранилища продолжается, однако ее темпы снизились по сравнению с летними месяцами, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубов

Согласно информации на 20 сентября, ПХГ были заполнены н 86,46 процента, суточный прирост составил 0,22 процентных пункта. Средние темпы закачки в сентябре составляют 0,3 п.п. в день, тогда как в августе показатель находился на уровне 0,37 п.п.

Таким образом Европа может не успеть заполнить хранилища на 90 процентов к двадцатым числам сентября, как это ожидалось в прошлом месяце. При текущих темпах закачки такого уровня заполненности ПХГ можно ожидать лишь к октябрю.

Несмотря на это, темпы закачки газа и уровень заполненности хранилищ в ЕС с 1 по 20 сентября оказались выше, чем в среднем за тот же период последних пяти лет. Уже 14 европейских стран заполнили свои подземные хранилища более чем на 80 процентов.

При этом поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Прокачка по "Северному потоку" приостановлена на неопределенный срок из-за неисправности оборудования, а транзит через Украину производится только через ГИС "Суджа".