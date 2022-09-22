КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица намерена в начале октября обсудить с руководством Азербайджана поставки газа в республику, сообщили журналистам в Кишиневе в пресс-службе правительства. Республика Сербская будет покупать энергоресурсы на условиях "Газпрома"

Ранее власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка. В интервью молдавским СМИ вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован. В начале июля власти республики заключили соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро, средства должны быть направлены на создание стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок. В правительстве Молдавии подчеркнули, что выделенный ЕБРР кредит дали с условием, чтобы газ был куплен у любых поставщиков, но только не у "Газпрома".

"Премьер-министр посетит с визитом Баку в рамках заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в столице Азербайджана 10-12 октября текущего года. Среди обсуждаемых вопросов — возможность импорта природного газа из Азербайджана", — сообщает в четверг пресс-служба правительства Молдавии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.